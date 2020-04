Coronavirus, l’OMS chiarisce:”Fine della Pandemia ancora lontana, in Africa trend in crescita””

L’OMS lancia un monito sull’andamento della Pandemia, chiarendo che la fine è ancora lontana

Come riportato da Rainews il direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore dell’OMS, ha fatto il punto della situazione sull’andamento della Pandemia dovuta al diffondersi in molti paesi del Mondo del Covid-19. Ecco quanto dichiarato: “L’Oms – ha detto – è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa. La strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti. Siamo lontani dalla fine della pandemia e preoccupati dai trend in crescita come in Africa. Il mondo avrebbe dovuto ascoltarci con attenzione quando abbiamo lanciato l’allarme. Man mano che le chiusure in Europa si attenuano con il calo del numero di nuovi casi di Covid-19, continuiamo a sollecitare i Paesi a trovare, isolare, testare e trattare tutti i casi e tracciare ogni contatto, per garantire che queste tendenze in calo continuino”. “Ci aspettiamo dia immunità ma non sappiamo ancora quanta. La seconda ondata dipende da noi, saranno importanti test sierologici”.

