Dalla commissione medico scientifica della FIGC:”Gli sport di contatto devono ancora aspettare”

Virus ancora presente nell’aria, la FGIC deve ancota aspettare per la ripresa dei campionati

Il professor Carlo Tranquilli, componente della commissione medica della Figc, ha commentato così ai microfoni di ANSA il mancato via libera al 4 Maggio per gli allenamenti dei calciatori. Ecco quanto dichiarato: “Io, come medico, devo dire quali sono i rischi, poi le decisioni politiche spettano ad altri. Ma un medico, a prescindere se faccia parte o meno di qualche commissione, deve valutare i rischi e allora faccio notare che il virus è ancora in circolazione. Non posso decidere io , ma dico che in questo momento c’è ancora il rischio di contagio, quindi in una situazione dove sui posti di lavoro dovremo stare a un metro di distanza l’uno dall’altro e con la mascherina non mi sembra possibile far riprendere gli sport di contatto come calcio e basket. Ci si può allenare individualmente, ma anche qui va fatto un distinguo: ora un maratoneta può allenarsi da solo, non certo fare una gara in gruppo con altri”.

