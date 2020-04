ESCLUSIVA FA – Francesco E. Borrelli ai nostri microfoni:”Lavoriamo per salvaguardare il nostro mare. Estate? Si ma che sia di tutti”

Intervista in esclusiva ai microfoni di ForzAzzurri a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania.

Ai nostri microfoni è intervenuto in diretta il consigliere della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli, con il quale abbiamo parlato di vari argomenti.

Cosa cambia per i cittadini dopo le ultime dichiarazioni del Premier Conte in conferenza stampa?

“Mi chiedete una cosa che tutti stiamo cercando di comprendere, mi sembra che cambi ben poco. Immagino che ci saranno delle modifiche. Credo che Conte abbia avuto un inizio non buono ed un proseguimento nel corso dell’ultimo mese molto preciso e deciso. La conferenza di ieri penso sia stata un po’ sottotono e poco chiara, il che non va bene per un Premier”.

La Regione Campania adotterà le norme nazionali per la fase 2 oppure ci saranno misure più restrittive?

“Questo ancora non lo so, penso che molto dipenda da quanto si allargheranno ulteriormente le maglie. De Luca sa benissimo che non ci possiamo permettere di avere il disastro che è stato fatto in Lombardia e quindi se i virologi ci diranno che il rischio di ulteriori contagi è più che serio, sicuramente il Presidente della Regione deciderà di essere più restrittivo ed evitare che ci possa essere una diffusione massiccia del virus come avvenuto in altre regioni del nostro Paese.”

La minore mobilità ha conferito più spazio alla natura, basti guardare come splende adesso il mare. Quali saranno le misure per preservare quanto di buono conquistato?

“E’ evidente che i maggiori inquinatori dei nostri mari e delle nostre acque sono prevalentemente le attività commerciali ed industriali, visto che negli due mesi tutti i cittadini sono rimasti nelle loro case. Se l’inquinamento dipendesse solo dalle acque di scarico delle abitazioni oggi avremmo ancora il mare inquinato, invece è l’esatto contrario. Sto portando avanti un lavoro insieme all’Assessore Regionale dell’Ambiente, e stiamo valutando la possibilità di un’apertura graduale per le attività in modo da poter individuare tutte le aziende che inquinano l’ambiente. Tutte le attività commerciali ed industriali non avranno alcun tipo di possibilità: o si adeguano con sistemi di depurazione, e di non emissione nell’atmosfera di polveri sottili particolarmente inquinanti, oppure resteranno chiuse.”

“Quali sono i progetti a sostegno degli imprenditori del settore balneare? E per quanto riguarda le spiagge libere?

“Ovviamente tutto dipende sempre dai virologi e da come va avanti la pandemia. Mettiamola cosi: oggi come oggi sono totalmente favorevole alla riapertura in sicurezza delle spiagge, sia pubbliche che private, nessuno pensi che si aprano solo quelle ad uso provato. Per quanto riguarda quelle pubbliche devono essere regolamentate e messe in sicurezza con la presenza di personale stagionale assunto dai vari Comuni che controllino /il numero “chiuso” al di sopra del quale non è possibile scendere in spiaggia o fare il bagno. Chiaramente non sarà facile però se ci sarà un minimo di estate, è giusto che tutti abbiano la possibilità di poter usufruire delle acque dei nostri litorali, e non solo i più ricchi e privilegiati.”

Elio Di Napoli

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Francesco Borrelli sarà nostro ospite martedì 28 aprile nel corso di ForzAzzurri Social Club – Speciale #FacciamociCompagnia Potete seguire la trasmissione sulla nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli dalle ore 21.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Annalisa Chirico:”Feltri ha il diritto di dire quello che vuole, meridionali inferiori moralmente”[VIDEO]

Borrelli, Regione Campania:”Da Milano a Napoli con febbre,nessun controllo alla partenza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

CORONAVIRUS:CONTE IN SERATA A MILANO,BERGAMO E BRESCIA