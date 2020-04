VIDEO – Pino Aprile: “Vi invito a disubbidire come ha fatto il Veneto. Chi può riparta subito!”

Pino Aprile ed il Movimento 24 agosto per l’Equità Territoriale invitano a disubbidire.

Secondo Pino Aprile, come chiaramente spiegato nel seguente video, ritiene legittima un’azione di disubbidienza, così come fatto in Veneto, volta alla riaperture delle aziende che possono farlo in sicurezza:

Pino Aprile Disubbidire è Lecito IL NORD È IN PIENA EPIDEMIA E RIPARTE CON IL TRUCCO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI AZIENDALI.IL SUD POTREBBE RIPARTIRE, MA VIENE FERMATO DAL GOVERNO. DISUBBIDIRE È GIUSTO!Aiutateci a cambiare questo paese!👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻http://bit.ly/ISCRIVITI_AL_MOVIMENTO Pubblicato da Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale su Lunedì 27 aprile 2020

