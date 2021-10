Parla il padre di Donnarumma: “I fischi fanno più male a noi che a lui”

Alfonso Donnarumma, padre del portiere della Nazionale ed attuale del Psg, Gigi Donnarumma, ha parlato dei fischi durante il match in casa contro la Spagna.

Alfonso Donnarumma, padre del portiere della Nazionale ed attuale del Psg, Gigi Donnarumma fischiato e contestato dal pubblico di San Siro, al suo primo ritorno dopo l’addio ai rossoneri, durante la partita di Nations League, contro la Spagna, è stato intervistato dai microfoni de La Repubblica: “Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non sarebbe accaduto ma sinceramente un po’ me lo aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui come calciatore”.

