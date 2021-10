Dossena: “Napoli può durare, ma chi gioca nelle coppe poi paga”

Il dirigente sportivo, Beppe Dossena, ha parlato del campionato in corso e ha espresso il suo parere sul cammino del Napoli di Luciano Spalletti.

Al Festival di Trento, la redazione di TMW ha intervistato Beppe Dossena che ha parlato della situazione classifica in Serie A: “Il Napoli può durare ma chi gioca nelle coppe poi paga qualcosa, ma vale anche per le altre. La Juve? Per recuperare deve fare grandi cose, è dura”.

