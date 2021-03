UFFICIALE – Fiorentina, Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha deciso di lasciare il club viola rassegnando le sue dimissioni.

Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ormai ex tecnico viola ha deciso di rassegnare le dimissioni, dunque non si tratta di un esonero da parte della Società. Pochi giorni fa Prandelli aveva dichiarato di essere felice di far parte del progetto della squadra viola, pur avvertendo un po’ di stanchezza. La Fiorentina non sta attraversando un periodo positivo, la scorsa domenica ha perso contro il Milan, ma nonostante tutto le dimissioni sono arrivate in maniera improvvisa.

Il quotidiano Repubblica riporta il sorprendente episodio, soffermandosi anche sulla reazione del club.

“La società viola per ora tace, non ha reso ancora nessuna nota ufficiale. Tuttavia la Fiorentina ha già contattato il tecnico Beppe Iachini che era stato sollevato dall’incarico a novembre ma che è ancora sotto contratto.”

