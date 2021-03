Calciomercato: la Roma cerca un portiere, interesse per Meret del Napoli

La Roma si prepara per la prossima sessione di calciomercato: il club sarebbe interessato al portiere del Napoli Alex Meret.

La Roma inizia a progettare la sessione estiva di calciomercato. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo estremo difensore e secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i candidati ci sarebbe anche Alex Meret. Il giovane portiere non sta scendendo in campo con il Napoli in maniera assidua, di conseguenza l’offerta si potrebbe rivelare interessante.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Ma anche per il portiere la decisione non è stata presa. Tiago Pinto sta cercando di capire cosa farà il Napoli con Alex Meret, ad esempio: oggi Gattuso gli preferisce l’esperto Ospina, domani chissà. Perde invece quota la candidatura di Silvestri del Verona, mentre resta in corsa Gollini dell’Atalanta. Ma su questo tema sarà decisivo il parere dell’allenatore.”

