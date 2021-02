UFFICIALE – I convocati di Gattuso per Napoli-Juventus

La SSC Napoli ha stilato la lista dei giocatori convocati da Gennaro Gattuso per la sfida contro la Juventus.

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d’inizio sarà alle ore 18 ed intanto la SSC Napoli ha pubblicato la lista completa dei giocatori convocati per il match. Il Napoli deve far fronte a diverse assenze, sei per la precisione: Mertens, Demme, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam e Manolas. Tra i convocati rientrano anche tre giocatori della Primavera: Zedadka, Cioffi e Costanzo.

A seguire il comunicato della SSC Napoli:

“Napoli-Juventus alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Doveri di Roma.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3).”

