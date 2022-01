Ufficiale: il Napoli cede un primavera al Palermo

Aziz Touré torna al Palermo. Il centrocampista classe 2002 era arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal club siciliano, ma con la maglia del Napoli non ha convinto, motivo per cui i due club hanno deciso di recidere l’accordo in anticipo. Toure torna a Palermo dopo sole 4 presenze in campionato (condite da un’espulsione) e 2 in Coppa Italia. A riportare il tutto e Onefootball.