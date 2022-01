Calciomercato, Fabian Ruiz: senza il rinnovo sarà addio in estate

Il futuro in azzurro del centrocampista è in bilico

In casa Napoli tiene banco la situazione legata al futuro di Fabian Ruiz. Stando a quanto riferito da AS il giocatore a fine stagione potrebbe lasciare gli azzurri in caso non si concretizzi il rinnovo del suo contratto, che scade nel 2023. Il Newcastle avrebbe già parlato col suo entourage provando a convincerlo a lasciare subito la Serie A, non incontrando però il favore del centrocampista, Con tutta probabilità gli inglesi si rifaranno vivi al termine della stagione.

