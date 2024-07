Bild – Emre Can nel mirino di Manna: le cifre del possibile affare

Emre Can nel mirino del Napoli. Il 30enne centrocampista, ex Juventus e ora al Borussia Dortmund, piace ai partenopei. Secondo il quotidiano, la società aveva già pensato a lui a gennaio e in questo momento riflette a tutti gli effetti sull’opportunità di acquistarlo. Il giocatore ha un costo tra i 10 e i 15 milioni di euro, con il contratto in scadenza tra due anni.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zanoli a un passo dal Genoa: partirà in prestito con opzione di riscatto

L’Inter per Buongiorno avrebbe offerto 20mln più una contropartita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi