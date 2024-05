Sky Sport – Marchetti: “Se la Fiorentina vincesse la finale, il Torino andrebbe diretto in Conference”

Il segretario generare dell’UEFA, Giorgio Marchetti, è intervenuto a ‘Sky Calcio Club’. Durante la trasmissione, ha focalizzato l’attenzione sul regolamento per qualificarsi alle coppe europee, per quanto riguarda le squadre italiane: “Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League da questa situazione di classifica ci sarebbero sei squadre qualificate in Champions League.

Nono posto buono per la Conference League? Sette squadre italiane sono qualificate di diritto alle coppe europee, se la Fiorentina vincesse la Conference aggiungerebbe una italiana alle coppe europee, quindi 8. Vincendo la Fiorentina la Conference da ottava in classifica, darebbe al Torino il diritto, essendo nono in questo momento, a partecipare alla Conference League”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

