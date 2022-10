UFFICIALE – Il Napoli giocherà con la maglia “Halloween Game”

Ufficiale, oggi l’esordio della nuova maglia

Ieri la SSC Napoli ha presentato la nuova maglia “Halloween Game” dedicata alla festa del 31 ottobre. Oggi in occasione di Napoli-Torino, gli azzurri scenderanno in campo con la speciale casacca. La nuova maglia è in vendita da ieri sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN. Di seguito le immagini.