UFFICIALE – Il Napoli riprenderà lunedì l’allenamento

Ufficiale, due giorni liberi per il Napoli: allenamento fissato per lunedì

Ecco quanto riportato sul sito ufficiale della SSC Napoli

“Il Napoli riprenderà lunedì la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La dedica della SSC Napoli per il compleanno di Elmas

Le pagelle di Raspadori: “Un gran gol, stop, mira, tiro. Ora continuità, Jack”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

I lavori del Globe Theatre nel mirino dei pm, i feriti dimessi