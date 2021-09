UFFICIALE – In vendita il nuovo materiale tecnico firmato EA7

Ufficiale, in vendita le nuove magliette

Il Napoli ha da poco ufficializzato al partenza della vendita del nuovo materiale tecnico, ecco l’annuncio della società azzurra:

“Per la prima volta nel mondo del calcio, Giorgio Armani, il più famoso stilista italiano, firma il kit gara del club Azzurro. La moda italiana famosa nel mondo incontra lo sport più amato per vestire i calciatori della SSC Napoli. La maglia EA7-SSC Napoli presenta un design elegante e pulito che si intreccia al tessuto tecnico per una resa tecnica efficace e duratura. Azzurra come la tua pelle, un prodotto già da collezione. Acquistala ora sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store e negli Official Store del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale”.

