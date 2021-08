UFFICIALE – Juan Jesus è un nuovo calciatore del Napoli

Tramite Twitter, la SSC Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Juan Jesus.

Juan Jesus, dopo l’esperienza alla Roma, arriva al Napoli da svincolato e ritrova Luciano Spalletti. Per lui un contratto annuale di 1 milione id euro più 200.000 euro di premio Champions. Il Napoli ha inoltre inserito nel contatto l’opzione per un secondo anno alle stesse condizioni economiche. Il mercato in ingresso per il Napoli, nel reparto difensivo, potrebbe non fermarsi a Juan Jesus in quanto appare concreta anche la cessione di Manolas all’Olympiacos.

