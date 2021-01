UFFICIALE – Juventus, i convocati per la Supercoppa contro il Napoli: cinque assenze pesanti per Pirlo

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la finale di Supercoppa di domani sera contro il Napoli

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Napoli. Alex Sandro, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Paulo Dybala e Merih Demiral non faranno parte della spedizione bianconera per la finale di Supercoppa Italiana contro i partenopei al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I primi tre sono assenti perché positivi al Covid-19 mentre Dybala e Demiral per infortunio. Di seguito la lista delle scelte dell’allenatore bianconero:

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – Chiellini, Danilo, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia.

Attaccanti – Cristiano Ronaldo, Morata.

