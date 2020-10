UFFICIALE – Karim Zedadka passa in prestito alla Cavese

Karim Zedadka, esterno sinistro della primavera del Napoli, passa in prestito alla Cavese

Il classe 2000 Karim Zedadka lascia la maglia del Napoli per vestire quella della Cavese guidata da mister Giacomo Modica. Occasione importante per l’esterno sinistro, arrivato due estate fa dal Nizza e convocato da Ancelotti in occasione di un Napoli-Udinese giocata il 17 marzo 2019.

