Napoli-Espanyol: prezzi ribassati per l’ultima amichevole pre campionato

Ecco il comunicato ufficiale del club azzurro:

“Napoli-Espanyol, ultima amichevole pre campionato in programma sabato prossimo al Patini, sarà visibile in pay per view su Sky e sul canale FB del club a 2,99 euro. Le precedenti sfide degli azzurri erano invece costate 9,99€, ma evidentemente senza grande riscontro di acquisti”