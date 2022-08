UFFICIALE – Infortunio Politano, risentimento al polpaccio per l’azzurro

Ufficiale, la prima diagnosi sull’infortunio di Politano

Il Napoli ha ufficialmente diffuso la prima diagnosi per l’infortunio accorso a Matteo Politano, che nel corso della prima frazione di gioco contro il Girona ha dovuto abbandonare il campo. Per l’azzurro si è trattato di un risentimento al polpaccio sinistro, che non dovrebbe compromettere la sua presenza nella prossima amichevole di domenica contro l’Espanyol.

