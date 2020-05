Ufficiale-Lotito querela la gazzetta dello sport, arriva l’annuncio della Lazio

Claudio Lotito ha querelato la gazzetta dello sport per un articolo diffamatorio

Claudio Lotito e la Lazio hanno decido di querelare il quotidiano La Gazzetta dello Sport, in merito ad un articolo apparso questa mattina sulle pagine della rosea. L’annuncio dell’azione legale, è stato comunicato attraverso il sito ufficiale del club biancoceleste:

“Il dott. Claudio Lotito ha preso atto dell’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, a firma di Sebastiano Vernazza, finalizzato a diffamare e gettare discredito sulla sua persona. La libertà di informazione non consente di violare il diritto della persona alla sua immagine, e quando viene utilizzata solo come schermo per mettere in ridicolo o colpire qualcuno deve essere sanzionata. Il dott. Lotito ha dato quindi mandato ai suoi legali di reagire in tutte le sedi giudiziarie (civili e penali) per ottenere la tutela che la Costituzione assicura alla persona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

“Dia della Patria” – Il Napoli “scarta” Higuain dalla Top 11 degli argentini

Coronavirus, il bollettino del 25 maggio – Prosegue il decremento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Quarantena finita, Silvia Romano va in centro estetico