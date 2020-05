Bogà, il Chelsea rinuncia alla recompra. Chiesta una percentuale sulla cessione

Il Chelsea rinuncerà al diritto di recompra, ma chiede una percentuale sulla cessione di Bogà

Secondo quanto riportato dal quotidiano Brittanico Guardian, il Chelsea avrebbe rinunciato al diritto di recompra che aveva nei confronti di Bogà. Il club Londinese infatti, avrebbe chiesto una percentuale al Sassuolo una percentuale sulla futura vendita dell’attancante Nigeriano. Il Napoli resta alla finestra e cerca di capire l’evolversi della situazione, per poi sferrare l’assalto decisivo all’esterno neroverde. Il club azzurro non ha mai nascosto di seguire con attenzione Bogà, e se questa notizia dovesse essere confermata, ci sarebbe campo libero per trattare con il Sassuolo.

