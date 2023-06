UFFICIALE – Maldini non è più il Dirigente sportivo del Milan

Il Milan ha da poco pubblicato un comunicato ufficiale, affermando che Paolo Maldini non è più il Direttore sportivo del club.

Paolo Maldini non è più il Dirigente sportivo del Milan. Di recente ci sono state delle voci circa il suo addio al club rossonero: proprio pochi minuti fa è stata proprio la Società a dare la notizia attraverso un comunicato ufficiale.

“AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Spalletti ha voluto fermarsi, ma vi dico su quale panchina si immagina”

Ceci: “Ho incontrato ADL vuole ringiovanire anche la panchina: vi dico su chi punterà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici