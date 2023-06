L’ex Napoli Dossena: “Per chiunque sarà difficile sostituire Spalletti”

L’ex giocatore del Napoli Andrea Dossena ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni “Si Gonfia la Rete”, in onda su “Radio CRC”.

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, ha espresso la sua opinione sull’eventuale futuro allenatore della squadra azzurra.

“Secondo me Vincenzo Italiano sta facendo un percorso giusto. Ha fatto delle ottime promozioni ed un ottimo lavoro alla Fiorentina. Dal mio punto di vista arrivare dopo Luciano Spalletti sarà molto complicato per chiunque anche se a Napoli con questa squadra qui si può aprire un ciclo. Italiano mette al centro del suo progetto il gioco, a Napoli è così da Sarri ad oggi. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Fa parte del lavoro di ogni tecnico capire il contesto, la città e i giocatori. Sicuramente non puoi pensare come facevi allo Spezia. La spada che avrai nella schiena è che il Napoli arriva da uno scudetto e può battersi con le top europee, quindi un pareggio non andrà vissuto come una sconfitta, ma sarà un campanellino. Per me Italiano è uno dei nomi che nel contesto Napoli ci sta. Aurelio De Laurentiis ha però sempre fatto colpi ad effetto e all’ultimo minuto ha sterzato su altri nomi. Arrivare dopo Spalletti è difficilissimo. Conte per esempio è sempre andato nelle piazze dove prima non avevano mai fatto bene e ha sempre rivitalizzato. Quest’anno il Napoli è arrivato ai quarti di Champions League e già se l’anno prossimo dovesse arrivare in semifinale sarebbe un’ottima annata. Il percorso va fatto gradualmente, arrivare a combattere con le top europee è complicato. Il monte ingaggi del Napoli non combacerà mai con quelle che cercano di vincere la Champions League. In finale c’è il City che ha un presidente che sta spendendo miliardi dal 2009 e ancora non ha visto la Champions. Io vorrei che si parlasse di più dello stadio, perché quando si parla di quello stai mettendo le basi per far sì che tu possa competere con le top europee. Avere uno stadio di proprietà ti darebbe più entrate e più soldi da spendere per competere con le altre.”

