Non solo Juventus, anche il Milan pensa a Giuntoli

Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio anche il Milan avrebbe un interesse nei confronti di Cristiano Giuntoli.

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” su Cristiano Giuntoli, in particolare su un interesse da parte del Milan.

“Anche il Milan si è fiondato su Cristiano Giuntoli dopo l’addio di Maldini e Massara. Il Direttore sportivo già prima di Pasqua avrebbe manifestato il voler andar via; all’inizio Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato, per poi aprire al suo addio. Su Giuntoli ci sarebbe anche un club di Premier League ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia.”

Fonte foto: Flickr.com

