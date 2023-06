Mercato Napoli, interesse per Gabri Veiga

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha affermato che il Napoli sarebbe interessato al centrocampista Gabri Veiga.

Gianluca Di Marzio ha parlato dell’interesse da parte del Napoli per Gabri Vega, centrocampista del Celta Vigo. Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato il club starebbe considerando il suo acquisto nel caso in cui Piotr Zielinski non dovesse proseguire la sua avventura in maglia azzurra.

Ecco in seguito le parole di Gianluca di Marzio:

“Piotr Zielinski dovrebbe prolungare il suo accordo con il Napoli e restare nel capoluogo campano. In caso contrario la società azzurra potrebbe fiondarsi su Gabri Veiga del Celta. Si tratta di un gioiello per il quale il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe fare una pazzia. Il giocatore piace anche al Manchester City, ma il Celta tratta solo con la clausola rescissoria: il prezzo è quindi fissato a40 milioni di euro.”

