UFFICIALE – Napoli, sono rientrati Anguissa, Olivera e Lozano

Napoli, ufficiale il rientro di Anguissa, Olivera e Lozano

Il Napoli ha ufficialmente riabbracciato Anguissa, Olivera e Lozano, che sono rientrati a Castel Volturno dopo l’impegno con le rispettive nazionali ai Mondiali. A dare l’annuncio è lo stesso club azzurro, attraverso il report giornaliero dell’allenamento. Ecco quanto riportato:

“Primo giorno di allenamento per Anguissa, Lozano e Olivera che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale ai Mondiali. I tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

