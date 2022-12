Polemica dopo il Mondiale: “Che grande Messi, però Maradona… No basta!”

Il quotidiano zittisce tutte le voci, dopo il la vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina, iniziano le polemiche su Messi e Maradona. Leo è sempre stato tormentato da questo paragone, ne parla oggi l’edizione del quotidiano:

“Che grande Messi, però Maradona…. No, basta, fine. Messi è diventato come Maradona!”. Il suo trionfo in questo quadriennio, dalla Russia 2018, Leo ha concentrato tutte le sue forze su quest’ultimo tentativo. Dopo il durissimo colpo contro l’Arabia, si è caricato la squadra sulle spalle, e da vero leader è riuscito in un’impresa unica. L’Argentina non è solo Messi, ma tutti gli rinfacciavano di non essere un vero leader e di non saper trasportare la squadra, invece da ieri la questione è stata chiusa: “Messi è entrato nel club dei più grandi, con Maradona, Di Stefano, Pelè e Cruijff. Perché non ci sono più obiezioni, non gli manca più niente”.

Fonte foto: Instagram @leomessi

