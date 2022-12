Napoli, pronto il rinnovo per Kim. Prolungamento ed eliminazione della clausola

Il Napoli è attivo anche sul fronte rinnovi, tanto che stanno iniziando i colloqui con l’entourage di Kim per proporre un nuovo contratto. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account twitter ufficiale, molto preso ci saranno dei contatti tra le parti per ridiscutere i termini dell’attuale accordo. Ecco il tweet:

“Il Napoli è pronto ad aprire trattative per prolungare il contratto di Kim Min-Jae in scadenza nel 2025. Gli azzurri vogliono prorogare fino al 2027 e cancellare la clausola rescissoria di €50M valida dal 1 luglio al 15 luglio”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapol.it

