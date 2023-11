UFFICIALE – Quagliarella si ritira dal calcio giocato

All’età di 40 anni l’attaccante Fabio Quagliarella ha dichiarato il suo ritiro dal calcio giocato ai microfoni di Sky Sport.

Fabio Quagliarella ha deciso di dire addio al calcio giocato. L’annuncio è arrivato durante uno speciale di Sky Sport dedicato al derby tra Genoa e Sampdoria.

Di seguito le parole in Sky Sport in merito alla sua decisione:

“A 40 anni Fabio Quagliarella ha deciso di dare basta. Rimasto svincolato da agosto dopo la conclusione del contratto con la Sampdoria, l’attaccante si è ormai convinto ad appendere gli scarpini al chiodo e la conferma è arrivata nel corso dello speciale di Sky Sport sul derby di Genova. “Sì per forza, sono costretto” ha detto il classe ’83, aggiungendo poi ironicamente “può darsi che arriva qualcosa ma, sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso”. E a proposito degli obiettivi futuri ha spiegato che “sicuramente i sogni ci devono sempre essere, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, ADL vuole blindare Kvaratskhelia. Si torna a parlare del rinnovo

Ucraina-Italia: Di Lorenzo ritorna, panchina per Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Giuntoli cerca il prossimo affare