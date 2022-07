UFFICIALE – Svamberg è un nuovo giocatore del Wolfsburg

Mattias Svamberg saluta il Bologna ed approda al Wolfsburg; la notizia è stata riportata dal club rossoblù.

Mattias Svamberg è da poco un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il centrocampista era stato accostato anche al Napoli nei giorni in quanto si parlava di un interesse da parte del club partenopeo nei suoi confronti. Alla fine però è stato il club tedesco ad aggiudicarsi l’acquisto, come come riporta il comunicato ufficiale del Bologna FC.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al VfL Wolfsburg il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mattias Svanberg a titolo definitivo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens-Napoli, Alvino: “Più passa il tempo più la permanenza si complica”

UFFICIALE – Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea: il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elezioni: Youtrend-Cattaneo, senza M5s supermaggioranza a centrodestra