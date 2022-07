SSC Napoli, ottavo giorno di allenamento: Olivera torna in gruppo

Il Napoli ha svolto la sua seduta di allenamento mattutina a Dimaro Folgarida.

Il Napoli continua ad allenarsi tutti i giorni durante la prima tappa del ritiro estivo. Anche questa mattina il club è sceso in campo e la SSC Napoli ha reso noto il lavoro svolto. Da sottolineare soprattutto che Mathias Olivera ha lavorato interamente in gruppo.

“Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tattiche a metà campo ed esercitazione tecnico tattica con conclusioni in porta. Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Svamberg è un nuovo giocatore del Wolfsburg

Mertens-Napoli, Alvino: “Più passa il tempo più la permanenza si complica”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elezioni: Youtrend-Cattaneo, senza M5s supermaggioranza a centrodestra