Ostigard al Napoli, tutto fatto, lunedì sarà a Napoli

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato, parlando di mercato: “Vi avevo detto che sarebbero stati perfezionati due contratti, ovvero Koulibaly-Chelsea e Ostigard. ve lo do per fatto, il Napoli ha preso il norvegese. I legali sono a lavoro, siamo allo scambio dei contratti. Domani non lavoreranno gli avvocati essendo domenica, ma credo che lunedì dopo l’ennesimo scambio di contratti e la bozza modificata Ostigard diventerà un calciatore del Napoli”.