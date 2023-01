UFFICIALE – Ultime da Castel Volturno: un azzurro salta Inter-Napoli, il report

Ultime da Castel Volturno, il report odierno

Notizie Napoli calcio – Ultime da Castel Volturno, seduta di allenamento per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Salta Inter-Napoli

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Inzaghi: “Rimonta scudetto possibile. Contro il Napoli partita di livello, siamo uniti vogliamo vincerle tutte”

Inter, infortunio De Vrij: se non dovesse farcela per il Napoli, giocherà Acerbi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici