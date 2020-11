Ultime da Roma – Emergenza in difesa: Smalling costretto a fermarsi. Problemi anche per altri due difensori

Ultime da Roma: emergenza difesa, anche Smalling costretto a fermarsi

In vista dei prossimi impegni che vedranno la Roma impegnata in Europa League contro il Cluj e in campionato contro il Napoli, la buona notizia riguarda Edin Dzeko. Il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo esser guarito dal Covid-19 ed è quindi disponibile per la gara del San Paolo di domenica prossima. I problemi per Fonseca arrivano dal reparto difensivo: stando a quanto scritto da Vocegiallorossa.it, Smalling si è dovuto fermare per un fastidio al ginocchio sinistro e ha svolto allenamento individuale. Lavoro individuale anche per Mancini e Ibanez.

