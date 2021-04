Ultimissime Juventus-Napoli, probabili formazioni: Gattuso 4-3-3, novità in difesa

Ultimissime Juve-Napoli, le scelte di Pirlo e Gattuso

Ultimissime Juve-Napoli, le probabili formazioni anticipate da Sky Sport. Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A e passaggio fondamentale per le due squadre per rientrare nei primi quattro posti in classifica che danno l’accesso alla prossima Champions League. Sciolti gli ultimi dubbi nelle scelte dei titolari.

Ultimissime Juve-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS – Due cambi per Andrea Pirlo rispetto alla formazione vista nel derby. Fuori Alex Sandro e Kulusevski, dentro McKennie e Arthur che, dopo essere stati esclusi contro il Torino per motivi disciplinari, sono stati reintegrati così come Dybala. Se da una parte l’argentino siederà in panchina, gli altri due scenderanno in campo dal 1′ nel centrocampo completato da Bentancur e Chiesa. Danilo dovrebbe tornare in difesa, prendendo il posto di Alex Sandro sulla sinistra. Confermati Morata e Ronaldo in attacco. Assente Bernardeschi, risultato positivo al Covid e in isolamento da ieri.

NAPOLI – Gattuso dovrebbe effettuare sette cambi rispetto alla squadra scesa in campo contro il Crotone, con tre rientri importanti. Meret ha vinto il ballottaggio con Ospina. In difesa torna Koulibaly dopo un turno di squalifica: al suo fianco potrebbe giocare Rrahmani. Problema fisico alle spalle, invece, per Diego Demme che giocherà in mediana con Fabian Ruiz e Zielinski ai fianchi. In attacco Lozano completerà il tridente offensivo con Mertens e Insigne.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

