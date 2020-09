Ultim’ora – Aurelio De Laurentiis ancora positivo al Covid-19!

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è ancora in isolamento ma le sue condizioni sono in miglioramento

Aurelio De Laurentiis è risultato ancora positivo al Covid-19. Il patron del Napoli si trova in isolamento ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Secondo quanto riferito da SkyTg24, il Presidente azzurro continua a lavorare da casa, non ha avuto mai peggioramenti, la tosse è sparita e tra domani e dopodomani effettuerà un nuovo tampone.

