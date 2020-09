TMW – Palmiero rinnova col Napoli, ma va in prestito al Chievo Verona

Palmiero rinnova col Napoli, ma va in prestito al Chievo

Calciomercato – L’indiscrezione di TMW che riporta questa notizia di mercato Napoli su Palmiero:

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, il futuro del centrocampista Luca Palmiero sarà ancora al Napoli. La relazione stilata dal tecnico Gennaro Gattuso è stata ottima e la proprietà ha rinnovato il contratto del giovane calciatore per le prossime cinque stagioni. Ma prevedendo una difficoltà nel trovare molto spazio in questo campionato, il club ha deciso per il trasferimento al ChievoVerona. Affare già concluso, Palmieri lascerà gli azzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

