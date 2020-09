Mojica del Girona è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Sarà il vice Gosens

Mojica, esterno del Girona, è un nuovo calciatore dell’Atalanta

L’Atalanta ha scelto il vice Gosens. Il prescelto è Mojica del Girona, laterale sinistro colombiano. Il giocatore, dotato di gran gamba, è uomo d’esperienza e titolare della nazionale della Colombia.

Dopo l’acquisto di Sam Lammers dal Psv Eindhoven, l’Atalanta non sembra intenzionata a fermarsi qui e vuole regalare a Gasperini nuovi rinforzi anche in ottica Champions League. Secondo quanto riferisce “Calciomercato.it”, è ufficiale ai nerazzurri il colombiano Johan Mojica. Esterno sinistro di grande gamba classe 1992 in forza al Girona.

Mojica, nazionale colombiano, portererà esperienza internazionale e sarà un’alternativa a Gosens certamente più valida rispetto al polacco Reca, destinato alla partenza. Un colpo d’esperienza e low-cost, che permette ai nerazzurri di regalare a Gasperini la giusta alternativa al tedesco. Il giocatore è atteso in Italia per le visite mediche. I nerazzurri erano stati vicini anche a Junior Firpo, terzino del Barcellona, che i blaugrana hanno provato per tutta l’estate ad inserire nell’affare Lautaro Martinez, come pedina di scambio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik: tramontata la Roma, spunta il Valencia

Inter – Arriva la multa al presidente Zhang, offese Dal Pino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Snowden rinuncia a 5 mln da vendita libro e conferenze