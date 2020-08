Junior Firpo fuori dai piani di Koeman, anche il Napoli sul terzino

Il quotidiano sportivo catalano Sport fa trapelare l’interesse del Napoli verso Junior Firpo.

L’esterno dominicano, naturalizzato spagnolo, Junior Firpo non rientrerebbe nei piano del neo-allenatore blaugrana Ronald Koeman. Sul terzino sinistro ci sarebbero anche Inter e Torino, il Barcellona vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma, stando al quotidiano, non è da escludere anche un prestito con opzione di diritto oppure obbligo. Il Napoli resta quindi vigile sul calciatore classe ’96 in vista della probabile cessione di Ghoulam al Wolverhampton.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Terzino sinistro – Tagliafico piace molto al Napoli, ma attenzione al Leicester

Zielinski rinnova col Napoli: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti