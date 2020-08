Matvienko piace a Gattuso, Giuntoli accelera per il centrale ucraino

Mykola Matvienko è la prima alternativa a Gabriel per il post-Koulibaly.

Dalle righe di Tuttosport trapela la decisione del Napoli di puntare tutto sul difensore ucraino dello Shakhtar. Il classe ’96 ha dimostrato di avere buone doti di fraseggio dal basso e lancio lungo; caratteristiche indispensabili per l’idea di costruzione bassa di Gattuso e, in alternativa, per servire il velocissimo Osimhen.

