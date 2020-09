Ultim’ora – Napoli-Genoa potrebbe essere rinviata: si attenderà l’esito dei tamponi

I giocatori del Genoa verranno sottoposti a nuovi tamponi: solo chi risulterà negativo partirà per Napoli

La partita Napoli-Genoa ufficialmente resta in programma per domani domenica 27 settembre alle ore 18; il motivo è che la squadra rossoblù non può partire da Genova prima di domani mattina. I giocatori del Genoa verranno sottoposti a nuovi tamponi: solo chi risulterà negativo partirà per Napoli. Secondo quanto riportato dal portale gonfialarete.com, l’ipotetico rinvio della partita sarà decisione soltanto della Lega Serie A, che attenderà l’esito dei tamponi.

