Calciomercato Napoli – Koulibaly sempre più vicino alla permanenza in azzurro, il ManCity cambia strategia

Gli inglesi avrebbero ormai raggiunto un accordo di massima col Benfica per l’acquisto di Ruben Dias

Ruben Dias. E’ questo il nome su cui si sarebbe fiondato il Manchester City nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, gli inglesi avrebbero ormai raggiunto un accordo di massima col Benfica per l’acquisto del centrale di difesa classe ’97: 55 milioni di euro più il cartellino di Nicolas Otamendi. L’allenatore dei portoghesi Jorge Jesus avrebbe già dato il suo benestare al ritorno in Portogallo del difensore argentino ex Porto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 26 settembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

La Lega Calcio ha deciso: Napoli-Genoa si giocherà alle 18.00

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: nuova allerta meteo, piogge e venti sul centrosud