Ultim’ora – Truffa: due hacker spagnoli hanno rubato 1,6 milioni di euro alla Fiorentina!

I fratelli Guerrero avrebbero “sfruttato” una transazione tra società che gestisce DAZN e la Fiorentina

Antonio ed Eduardo Luque Guerrero, due fratelli spagnoli di 63 e 65 anni, sono stati citati a giudizio dalla pm Ester Nocera per aver truffato la AC Fiorentina con un’incursione hacker. I due fratelli, nell’agosto 2018, sono riusciti a rubare una somma di denaro pari a un milione e 600 mila euro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i Guerrero avrebbero “sfruttato” una transazione tra la Perform Investment Ltd (società che gestisce DAZN) e la Fiorentina, inserendosi nella corrispondenza via mail e sostituendo l’IBAN della società di Viale Fanti con il loro. La frode è stata scoperta quando la Fiorentina ha fatto presente di non aver ricevuto alcun bonifico (poi dopo nuovamente saldato).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 9 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati gli allenatori Conte, D’Aversa, Cosmi e otto giocatori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nel 2020 spesi da italiani 164 milioni in mascherine farmacia