UNDER17 – Si sfidano Casertana e Turris

Ecco com’è andata Casertana-Turris.

Alle ore 15:30 allo stadio Comunale di Arienzo si è svolta la gara tra Casertana U17 e la Turris U17, valida per il campionato Under 17 Serie C (Girone F).

La prima squadra a realizzare il gol è la Turris di mister Gazzaneo, che va in vantagio grazie a Notomista; i ragazzi della Turris allungano il vantaggio realizzando il rigore tirato da Nocerino.

La Casertana accorcia le distanze con Dore e pareggia con Massa. Finisce il primo tempo sul risultato di 2 a 2.

Nella riprensa la Casertana inizia alla grande con il secondo gol di Massa, andando così in vantaggio; replica per il 4 a 2 Nocchiero. La Turris non ci sta e arriva il gol del 4 a 3 realizzato da Cuomo e a fine partita il pareggio con Nisi.

Termina così la partita tra Casertana e Turris con il risultato di 4 a 4.

