Valencia, grave crisi economica del club. Stipendi non pagati

Valencia in grave crisi economica

Come riportato dal quotidiano spagnolo Super Deporte, si aggrava la situazione economica del Valencia. In una rounione del club stamattina, si è deciso di inviare un avviso ai calciatori che non verranno pagati gli stipendi. Per mancanza di liquidità nelle casse societarie, è stato proposto ai giocatori il pagamento attraverso cambiali con scadenza Settembre 2020. La proposta è stata rifiutata, ma nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri per cercare un accordo tra le parti.

