Varriale prende le difese di Marchisio. L’ex bianconero preso di mira dai tifosi della…Juventus!

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, è stato intervistato da Rai 3 sulla vicenda legata alla partita tra bianconeri e partenopei

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, è stato intervistato da Rai 3 sulla vicenda legata a Juventus-Napoli. L’ex giocatore bianconero è finito nella bufera perché ha difeso la scelta di non disputare la partita: “Juve-Napoli era un problema perché il Napoli aveva giocato appena pochi giorni prima col focolaio del Genoa, la salute degli atleti non è protetta. Lo spogliatoio diventa una famiglia -ha continuato Marchisio- conosci persone da paesi e religioni diverse. Si instaura rapporto di fiducia. Tornassi indietro avrei voluto prender io posizione e difendere i diretti interessati”.

Una dichiarazione che però non è stata gradita dai tifosi della Juventus che hanno avviato una pesante campagna nei suoi confronti: “Non ti ricordi che avevano creato un app per picchiarti?”, oppure “loro ti minacciavano e ora li difendi”, o anche “Odiavi Napoli e ora li difendi, banderuola” sono solo alcuni dei commenti più in vista.

Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, ne ha preso le difese su twitter.

