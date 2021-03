Venerato: “Gattuso-Napoli, a fine stagione divorzio. Koulibaly verso la Premier”

Venerato su Gattuso-Napoli e su Koulibaly

Calcio Napoli – Ciro Venerato, esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Gattuso ha fatto un discorso alla squadra ieri a Castel Volturno che ha toccato molto le corde del cuore di alcuni elementi della squadra. L’ambiente è spaccato e quindi esternamente al primo passo falso si tornerebbe a fare polemica. A fine stagione ci sarà un divorzio certo tra De Laurentiis e Gattuso. Sono due professionisti e si sono detti quello che dovevano dirsi. Gattuso potrebbe piacere anche alla Lazio in caso di mancato rinnovo con Simone Inzaghi. Lotito sta prendendo tempo per rinnovare il contratto del tecnico. Con la scelta degli allenatori in casa Napoli funziona sempre così: De Laurentiis propone una lista di allenatori al suo direttore sportivo, come fece ad esempio con Maurizio Sarri. Prima della scelta del tecnico bisogna vedere quali calciatori tenere. Se resta Osimhen, devi prendere un allenatore che lo valorizza, così come se hai elementi che sanno fare la difesa a quattro non ha senso prendere un tecnico che gioca con la difesa a tre. Koulibaly? Ramadani non conferma l’interessamento del Bayern Monaco. Può andare in Premier League”.

