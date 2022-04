Vergognosi cori razzisti a Bergamo: “Napoletano africano terrone”

Vergognosi cori razzisti a Bergamo contro i napoletani prima del match tra Atalanta e Napoli

Vergognosi cori razzisti a Bergamo, è l’accoglienza ‘calorosa’ riservata ai tifosi napoletani allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, che sono stati accolti da cori offensivi e razzisti “africani terroni”, sentiti chiaramente dalle altre tribune e anche a bordocampo.

Il settore da cui sono arrivati rischia di essere chiuso, sebbene i cori siano avvenuti principalmente prima del fischio d’inizio. Si saprà nei prossimi giorni, quando il Giudice Sportivo si esprimerà al riguardo, letta anche la documentazione dell’arbitro.

Non sarebbe la prima volta che per i cori razzisti contro il Napoli e i napoletani, il Giudice Sportivo ricorra alla chiusura di un settore dello stadio.

Episodio diverso invece, dove non si è potuto intervenire è quello accaduto alla vigilia di Verona-Napoli, quando i tifosi scaligeri avevano “ironizzato” sulla guerra in corso in Ucraina esponendo uno striscione con le coordinate di Napoli ed invitando la Russia a bombardarla. In quel caso, infatti, l’episodio era avvenuto nel piazzale esterno allo stadio Bentegodi e pertanto in una zona non di competenza del Giudice Sportivo. Insulti che in ogni caso si sentono sempre più spesso negli stadi di tutta Italia: da Udine a Verona, passando per Firenze, Milano e Torino.

